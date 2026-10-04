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4 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Son bir haftada Euro/TL, genel olarak yatay bir seyir izlemesiyle dikkat çekiyor.

4 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro, serbest piyasada 55,40 TL’den işlem görüyor ve günlük değişimi %-0,02 olarak kaydedildi. 7 gün önceki seviyesi ise 55,72 TL idi. Son bir haftada Euro/TL’de kaydedilen en yüksek seviye 55,76 TL, en düşük seviye ise 55,24 TL olarak gerçekleşti. Dönem içindeki hareketler, Euro’nun TL karşısında genel olarak yatay bir seyir izlemesine işaret ediyor. Bugün 1.000 euro TL karşılığı 55.240 TL, 5.000 euro ise 276.200 TL olarak belirlenmiş durumda.

Gözlemlenen değişim oranlarına göre, Euro/TL’de bir euronun TL bazında değişimi -0,32 TL, yüzde değişim ise %-0,57 olarak belirlendi. Yatırımcılar açısından 55,23 TL seviyeleri destek, 55,66 TL ise direnç olarak takip edilecektir.

Dünya genelindeki döviz dinamiklerinden etkilenen Euro/TL, günlük EUR/USD paritesi 1,1251 ile birlikte %0,07 artış gösteriyor. Euro/TL'de izlenen yatay eğilim, küresel piyasa hareketleriyle de ilişkilendirilmektedir. Ancak, mevcut veriler doğrultusunda başka bir piyasa etkeni belirtilmemektedir.

Güncel Euro Kuru

04 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,24 TL 55,40 TL %-0,02


Güncel Döviz Kurları

04 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,07 TL 49,18 TL %0,08
İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,36 TL %-0,02
İsviçre Frangı 57,80 TL 57,83 TL %0,01
Kanada Doları 33,57 TL 33,58 TL %0,04
Avustralya Doları 33,03 TL 33,04 TL %-0,03
Çin Yuanı 7,00 TL 7,00 TL %-0,03
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,20
İsveç Kronu 4,89 TL 4,89 TL %0,03


Öne Çıkan Pariteler

04 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1251 %0,07
GBP/USD 1,3237 %0,31
USD/JPY 157,84 %-0,15
USD/CHF 0,8287 %-0,28


Son haftadaki Euro/TL değişimi, piyasalardaki genel durumu ve teknik seviyeleri göz önünde bulundurmak yatırım için önemlidir.

4 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için 55,23 TL destek ve 55,66 TL direnç seviyeleri önemli bir konumda. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, piyasa dinamikleri hakkında bilgi vermektedir. Özellikle EUR/USD paritesinde gözlemlenen yatay seyrin, Euro/TL üzerindeki etkileri dikkatle takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,24 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.240 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1251 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

4 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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