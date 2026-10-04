4 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro, serbest piyasada 55,40 TL’den işlem görüyor ve günlük değişimi %-0,02 olarak kaydedildi. 7 gün önceki seviyesi ise 55,72 TL idi. Son bir haftada Euro/TL’de kaydedilen en yüksek seviye 55,76 TL, en düşük seviye ise 55,24 TL olarak gerçekleşti. Dönem içindeki hareketler, Euro’nun TL karşısında genel olarak yatay bir seyir izlemesine işaret ediyor. Bugün 1.000 euro TL karşılığı 55.240 TL, 5.000 euro ise 276.200 TL olarak belirlenmiş durumda.
Gözlemlenen değişim oranlarına göre, Euro/TL’de bir euronun TL bazında değişimi -0,32 TL, yüzde değişim ise %-0,57 olarak belirlendi. Yatırımcılar açısından 55,23 TL seviyeleri destek, 55,66 TL ise direnç olarak takip edilecektir.
Dünya genelindeki döviz dinamiklerinden etkilenen Euro/TL, günlük EUR/USD paritesi 1,1251 ile birlikte %0,07 artış gösteriyor. Euro/TL'de izlenen yatay eğilim, küresel piyasa hareketleriyle de ilişkilendirilmektedir. Ancak, mevcut veriler doğrultusunda başka bir piyasa etkeni belirtilmemektedir.
04 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,24 TL
|55,40 TL
|%-0,02
04 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,07 TL
|49,18 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|64,37 TL
|65,36 TL
|%-0,02
|İsviçre Frangı
|57,80 TL
|57,83 TL
|%0,01
|Kanada Doları
|33,57 TL
|33,58 TL
|%0,04
|Avustralya Doları
|33,03 TL
|33,04 TL
|%-0,03
|Çin Yuanı
|7,00 TL
|7,00 TL
|%-0,03
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,20
|İsveç Kronu
|4,89 TL
|4,89 TL
|%0,03
04 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1251
|%0,07
|GBP/USD
|1,3237
|%0,31
|USD/JPY
|157,84
|%-0,15
|USD/CHF
|0,8287
|%-0,28
Son haftadaki Euro/TL değişimi, piyasalardaki genel durumu ve teknik seviyeleri göz önünde bulundurmak yatırım için önemlidir.
Euro/TL için 55,23 TL destek ve 55,66 TL direnç seviyeleri önemli bir konumda. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, piyasa dinamikleri hakkında bilgi vermektedir. Özellikle EUR/USD paritesinde gözlemlenen yatay seyrin, Euro/TL üzerindeki etkileri dikkatle takip edilmelidir.
Serbest piyasa 55,24 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.240 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1251 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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