4 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro, serbest piyasada 55,40 TL’den işlem görüyor ve günlük değişimi %-0,02 olarak kaydedildi. 7 gün önceki seviyesi ise 55,72 TL idi. Son bir haftada Euro/TL’de kaydedilen en yüksek seviye 55,76 TL, en düşük seviye ise 55,24 TL olarak gerçekleşti. Dönem içindeki hareketler, Euro’nun TL karşısında genel olarak yatay bir seyir izlemesine işaret ediyor. Bugün 1.000 euro TL karşılığı 55.240 TL, 5.000 euro ise 276.200 TL olarak belirlenmiş durumda.

Gözlemlenen değişim oranlarına göre, Euro/TL’de bir euronun TL bazında değişimi -0,32 TL, yüzde değişim ise %-0,57 olarak belirlendi. Yatırımcılar açısından 55,23 TL seviyeleri destek, 55,66 TL ise direnç olarak takip edilecektir.

Dünya genelindeki döviz dinamiklerinden etkilenen Euro/TL, günlük EUR/USD paritesi 1,1251 ile birlikte %0,07 artış gösteriyor. Euro/TL'de izlenen yatay eğilim, küresel piyasa hareketleriyle de ilişkilendirilmektedir. Ancak, mevcut veriler doğrultusunda başka bir piyasa etkeni belirtilmemektedir.

Güncel Euro Kuru

04 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,24 TL 55,40 TL %-0,02





Güncel Döviz Kurları

04 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,07 TL 49,18 TL %0,08 İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,36 TL %-0,02 İsviçre Frangı 57,80 TL 57,83 TL %0,01 Kanada Doları 33,57 TL 33,58 TL %0,04 Avustralya Doları 33,03 TL 33,04 TL %-0,03 Çin Yuanı 7,00 TL 7,00 TL %-0,03 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,20 İsveç Kronu 4,89 TL 4,89 TL %0,03





Öne Çıkan Pariteler

04 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1251 %0,07 GBP/USD 1,3237 %0,31 USD/JPY 157,84 %-0,15 USD/CHF 0,8287 %-0,28





Son haftadaki Euro/TL değişimi, piyasalardaki genel durumu ve teknik seviyeleri göz önünde bulundurmak yatırım için önemlidir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için 55,23 TL destek ve 55,66 TL direnç seviyeleri önemli bir konumda. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, piyasa dinamikleri hakkında bilgi vermektedir. Özellikle EUR/USD paritesinde gözlemlenen yatay seyrin, Euro/TL üzerindeki etkileri dikkatle takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular