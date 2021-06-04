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  4. 4 Haziran altın fiyatları | Bugün (4 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

4 Haziran altın fiyatları | Bugün (4 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

04.06.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta etkisini yoğun bir şekilde gösteren dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarında da çok etkili oldu. Dolar geçtiğimiz hafta 8,88’e kadar yükselirken, altın fiyatları da bu kurdan etkilendi. 6 Kasım 2020 tarihinden beri ilk defa zirveyi gören gram altın, 540 lira ile rekor kırdı. 4 Haziran gününde de yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor.

Gram altın tarihi zirvesinden sonra düşüş eğilimi göstererek 518 seviyesine kadar geriledi. Dün kapanışta 523 ile işlem gören gram altın, bu sabah itibariyle 524 seviyesi ile güne başladı. Çeyrek altın ise kapanışta 856 ile günü bitirirken, yarım altın dün 1.713 seviyesinde kapattı. Bugün yükselişe başlayan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Altının ons fiyatı ise şu an itibariyle 1.869 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söylerken teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 524,32 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,11 artışla 523,99'dan işlem görüyor. Dün en Gram Altın, günü 523,84 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 860,21 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 859,73'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 856,68 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.720,43 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 1.719,47'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.713,64 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.406,15 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 3.404,25'dan işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.503,23 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,11 artışla 3.501,13'dan işlem görüyor.

Ata Altın ne kadar?

Ata Altın ne kadar?
Güne 3.503,23 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,11 artışla 3.501,12'dan işlem görüyor.

Ziynet Altın ne kadar?

Ziynet Altın ne kadar?
4 Haziran Ziynet altın alış fiyatı 3.350,87 TL, satış fiyatı ise 3.416,81 TL.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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