4 Haziran altın fiyatları | Bugün (4 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Gram altın tarihi zirvesinden sonra düşüş eğilimi göstererek 518 seviyesine kadar geriledi. Dün kapanışta 523 ile işlem gören gram altın, bu sabah itibariyle 524 seviyesi ile güne başladı. Çeyrek altın ise kapanışta 856 ile günü bitirirken, yarım altın dün 1.713 seviyesinde kapattı. Bugün yükselişe başlayan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Altının ons fiyatı ise şu an itibariyle 1.869 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söylerken teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.