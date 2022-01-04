4 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Dolar, euro ve sterlin fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolarda ibre yılbaşından sonra yukarıyı gösterdi. Euro ve sterlinde de benzer hareketler görülüyor. Peki 4 Ocak dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR NE KADAR?

4 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,03'lük düşüş ile başlayan dolar 13,12 TL oldu.

EURO NE KADAR?

4 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,21'lik değer kaybı ile başlayan euro ise 14,92 TL.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,99 değer kaybeden sterlinin alışı 17,6835 TL, satışı ise 17,8144 TL oldu.

