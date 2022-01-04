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4 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

04.01.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda 18,40 TL'ye kadar yükselen dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemini açıklamasının ardından hızla değer kaybederek 11,61 TL'ye kadar gerilemişti. 4 Ocak gününe düşüşle başlayan dolar, 13 TL'nin üzerinde işlem görüyor. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

4 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Dolar, euro ve sterlin fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolarda ibre yılbaşından sonra yukarıyı gösterdi. Euro ve sterlinde de benzer hareketler görülüyor. Peki 4 Ocak dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

4 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

4 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,03'lük düşüş ile başlayan dolar 13,12 TL oldu.

EURO NE KADAR?

4 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,21'lik değer kaybı ile başlayan euro ise 14,92 TL.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,99 değer kaybeden sterlinin alışı 17,6835 TL, satışı ise 17,8144 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası
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