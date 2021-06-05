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5 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda anlık yükseliş

05.06.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euronun fiyatı son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Dövizi olanlar veya almak isteyenler "5 Haziran dolar ve euro ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

5 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda anlık yükseliş

Dolar ve euroda anlık yükseliş görüldü. Geçtiğimiz hafta dolar, TL'ye karşı yaklaşık yüzde 2,31 yükseliş gerçekleştirdi. Bunun ardından yatırımcılar ve döviz almak isteyen vatandaşlar, piyasaların kapalı olduğu cumartesi gününde dolar ve euronun fiyatını araştırmaya başladı. Peki 5 Haziran dolar ve euro ne kadar? İşte ayrıntılar...

5 HAZİRAN DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar, TL bazında bu haftaya 8,47 seviyelerinde başladı. Hafta
içi ani yükselişlerin görüldüğü dolar, rekor üstüne rekor kırarak en yüksek 8,82 seviyelerine ulaştı. En üst seviyeden satıcı bulan dolar haftayı 8,67 ile kapattı. Dolarda bu hafta yaklaşık 2,33'lük artış söz konusu oldu.

5 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda anlık yükseliş

Euro ise TL bazında bu haftaya 10,32 seviyelerinde başlamıştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören euroya hafta içi talep arttı. Hafta içi en yüksek yaklaşık 10,76 sevileyerini gören euro, cuma gününü 10,53'ten kapattı. Euro bu hafta yaklaşık yüzde 1,92 artış gösterdi.

5 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda anlık yükseliş

STERLİN NE KADAR?

İngiliz para birimi olan sterlin hafta başı 12 TL seviyelerinden satılmaktaydı. Hafta boyunca en yüksek 12,43 seyiyelerini gören sterlin söz konusu seviyeden satıcı bularak 12,26 seviyelerine kadar gerileyip haftayı 12,26 olarak kapattı. Hafta boyunca yaklaşık yüzde 3,50 yükselik kaydeden sterlin cuma gününde, hafta başına göre yüzde 2,12 yükselik ile 12,26'dan kapattı.

5 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda anlık yükseliş

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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