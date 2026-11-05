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5 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL, serbest piyasada 56,51 TL seviyesine ulaştı ve son bir haftada %1,69'luk artış gösterdi. Piyasalarda kritik direnç seviyesi 56,82 TL olarak belirlendi.

5 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,44 TL, satış kuru ise 56,51 TL olarak işlem görüyor. Bugün Euro, bir önceki güne göre %0,47 değer kazanmış durumda. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 56.440 TL’ye, 5.000 euro ise 282.200 TL’ye denk geliyor. Son bir haftada Euro/TL kuru, 7 gün önce 55,57 TL seviyesinden başlayarak, bugün 56,51 TL seviyesine ulaşarak %1,69'luk bir artış göstermiştir. Bir euronun TL bazındaki değişimi ise 0,94 TL olarak kaydedilmiştir.

Son 7 günde Euro/TL’deki değişim serisi şu şekildedir:

  • 28 Ekim 2026: 55,57 TL
  • 29 Ekim 2026: 55,91 TL
  • 30 Ekim 2026: 55,76 TL
  • 2 Kasım 2026: 55,97 TL
  • 3 Kasım 2026: 56,00 TL
  • 4 Kasım 2026: 56,21 TL
  • 5 Kasım 2026: 56,51 TL

Bu süreçte Euro/TL için destek seviyesi 55,88 TL, direnç seviyesi ise 56,82 TL olarak belirlenmiştir. Piyasalarda işlemler sürerken, takip edilmesi gereken bu seviyeler, fiyatların yönü açısından kritik öneme sahiptir. Diğer döviz kurlarında ise EUR/USD paritesi 1,1260 seviyesindedir ve günlük değişimi %0,26 olarak gerçekleşmiştir.

Güncel Euro Kuru

05 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,44 TL 56,51 TL %0,47


Güncel Döviz Kurları

05 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 50,04 TL 50,06 TL %0,06
İngiliz Sterlini 67,63 TL 67,66 TL %0,32
İsviçre Frangı 61,43 TL 61,48 TL %0,37
Kanada Doları 35,86 TL 35,88 TL %0,13
Avustralya Doları 35,06 TL 35,09 TL %0,05
Çin Yuanı 7,51 TL 7,51 TL %0,19
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,19
İsveç Kronu 5,15 TL 5,16 TL %0,35


Öne Çıkan Pariteler

05 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1260 %0,26
GBP/USD 1,3488 %0,12
USD/JPY 157,89 %-0,35
USD/CHF 0,8143 %-0,31


Son 7 günde Euro/TL'nin değişimi, piyasalardaki genel eğilimi anlamak açısından önem arz etmektedir.

5 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL kurunda 56,51 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor olması, 56,82 TL direnç seviyesini takip etmeyi gerektiriyor. Destek seviyesi olan 55,88 TL'nin altındaki hareketler ise dikkatlice izlenmelidir. Euro/TL'deki dalgalanmalar, global piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,44 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.440 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1260 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

5 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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