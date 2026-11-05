5 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,44 TL, satış kuru ise 56,51 TL olarak işlem görüyor. Bugün Euro, bir önceki güne göre %0,47 değer kazanmış durumda. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 56.440 TL’ye, 5.000 euro ise 282.200 TL’ye denk geliyor. Son bir haftada Euro/TL kuru, 7 gün önce 55,57 TL seviyesinden başlayarak, bugün 56,51 TL seviyesine ulaşarak %1,69'luk bir artış göstermiştir. Bir euronun TL bazındaki değişimi ise 0,94 TL olarak kaydedilmiştir.
Son 7 günde Euro/TL’deki değişim serisi şu şekildedir:
Bu süreçte Euro/TL için destek seviyesi 55,88 TL, direnç seviyesi ise 56,82 TL olarak belirlenmiştir. Piyasalarda işlemler sürerken, takip edilmesi gereken bu seviyeler, fiyatların yönü açısından kritik öneme sahiptir. Diğer döviz kurlarında ise EUR/USD paritesi 1,1260 seviyesindedir ve günlük değişimi %0,26 olarak gerçekleşmiştir.
05 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,44 TL
|56,51 TL
|%0,47
05 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,04 TL
|50,06 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|67,63 TL
|67,66 TL
|%0,32
|İsviçre Frangı
|61,43 TL
|61,48 TL
|%0,37
|Kanada Doları
|35,86 TL
|35,88 TL
|%0,13
|Avustralya Doları
|35,06 TL
|35,09 TL
|%0,05
|Çin Yuanı
|7,51 TL
|7,51 TL
|%0,19
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,19
|İsveç Kronu
|5,15 TL
|5,16 TL
|%0,35
05 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1260
|%0,26
|GBP/USD
|1,3488
|%0,12
|USD/JPY
|157,89
|%-0,35
|USD/CHF
|0,8143
|%-0,31
Son 7 günde Euro/TL'nin değişimi, piyasalardaki genel eğilimi anlamak açısından önem arz etmektedir.
Euro/TL kurunda 56,51 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor olması, 56,82 TL direnç seviyesini takip etmeyi gerektiriyor. Destek seviyesi olan 55,88 TL'nin altındaki hareketler ise dikkatlice izlenmelidir. Euro/TL'deki dalgalanmalar, global piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişebilir.
Serbest piyasa 56,44 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.440 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1260 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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