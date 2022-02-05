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5 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Şubat 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

05.02.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Şubat piyasaların kapalı olduğu haftanın beşinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. FED'in merakla takip edilen faiz kararı sonrası geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 5 Şubat 2022 Cumartesi altın bilezik fiyatları...

5 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Şubat 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

5 Şubat Cumartesi günü haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 5 Şubat'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

5 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

5 Şubat günü piyasaların kapalı olduğu haftanın beşinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 725,74 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 5 Şubat 2022 itibariyle 718,22 TL alış ve 725,28 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 575,12 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 575,45 TL alış ve 575,56 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 521,35 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,08 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 431,02 TL alış ve 520,91 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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