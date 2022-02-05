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5 Şubat Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

05.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Şubat Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 788 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ons altın fiyatı son Fed toplantısından beri 1.850 dolar düzeyinden 1.780 dolar seviyesine çekilerek 1,5 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Peki 5 Şubat gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 5 Şubat 2022 altın fiyatları...

5 Şubat Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 787 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.304 liradan işlem görmekteydi. Resmi Gazete'de geçtiğimiz aylarda yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 5 Şubat Cumartesi günü altın fiyatları...

5 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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5 Şubat Cumartesi günü haftanın altıncı gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 787,84 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 788,29 lira satış fiyatı 788,43 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.195,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.119,00 TL satış fiyatı 5.191,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.608,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.567,00 TL alış ve 2.606,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.304,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Şubat itibariyle 1.280,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.302,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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