6 Aralık dolar kaç TL oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Merkez Bankası tarafından, dolarda görülen hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri yer aldı. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR NE KADAR?

Haftanın ilk günü olan 6 Aralık Pazartesi sabah saatlerine yatay başlayan dolar yüzde 0,17'lik değer kaybı ile 13,69 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro 6 Aralık sabah saatlerinde yüzde 0,37 değer kaybetti ve 15,47 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Güne yüzde 0,26'lık düşüş ile başlayan sterlin 18,10 TL.



