6 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 6 Haziran 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

6 Haziran Pazartesi piyasaları kapalı olduğu haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 6 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

6 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

6 Haziran günü haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 907,04 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 6 Haziran 2022 itibariyle 885,11 TL alış ve 900,89 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 721,94 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 713,03 TL alış ve 713,37 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 651,04 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,18 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 540,76 TL alış ve 651,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.