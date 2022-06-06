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6 Haziran Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

06.06.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 983 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 6 Haziran'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 6 Haziran 2022 altın fiyatları...

6 Haziran Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 977,20 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.628 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...

6 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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6 Haziran Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 977,20 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 983,78 lira satış fiyatı 983,95 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.490,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.388,00 TL satış fiyatı 6.493,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.257,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.169,00 TL alış ve 3.251,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.628,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Haziran itibariyle 1.599,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.628,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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