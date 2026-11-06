6 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satış kuru 56,22 TL olarak belirlenmiş olup, günlük değişim ise %-0,13 seviyesindedir. Son günlerde Euro’nun değer kaybı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) veya diğer piyasa verilerinden bağımsız görünmektedir. Şu an için EUR/USD paritesi 1,1196 seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %-0,21 olarak gerçekleşmiştir.
1.000 euronun TL karşılığı 56.170 TL iken, 5.000 euro ise 280.850 TL’dir. Euro/TL, 7 gün önce 55,91 TL'den işlem görmekteydi ve bugün 56,22 TL seviyesine gelmiştir. Bu süreçte 1 euro 0,31 TL değer kazanmış ve yüzde değişimi %0,55 olmuştur.
Son yedi günlük Euro/TL serisinde dikkat çeken değerler ise şöyle sıralanmaktadır: 2026-10-29: 55,91 TL, 2026-10-30: 55,76 TL, 2026-11-02: 55,97 TL, 2026-11-03: 56,00 TL, 2026-11-04: 56,21 TL, 2026-11-05: 56,27 TL, 2026-11-06: 56,22 TL.
06 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,17 TL
|56,22 TL
|%-0,13
06 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,16 TL
|50,16 TL
|%0,22
|İngiliz Sterlini
|67,38 TL
|67,39 TL
|%-0,12
|İsviçre Frangı
|61,42 TL
|61,45 TL
|%0,30
|Kanada Doları
|35,71 TL
|35,72 TL
|%-0,02
|Avustralya Doları
|34,54 TL
|34,55 TL
|%-0,45
|Çin Yuanı
|7,52 TL
|7,53 TL
|%0,20
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,20
|İsveç Kronu
|5,10 TL
|5,10 TL
|%-0,14
06 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1196
|%-0,21
|GBP/USD
|1,3424
|%-0,19
|USD/JPY
|157,79
|%-0,01
|USD/CHF
|0,8164
|%-0,09
Grafik, Euro/TL’nin son 7 günlük değişim trendini göstermektedir.
Euro/TL'nin mevcut seviyesi 56,22 TL iken, destek seviyesi 55,90 TL ve direnç seviyesi 56,41 TL şeklindedir. Bu seviyeler, piyasanın yönü açısından önemli bir gösterge sağlar. EUR/USD paritesi ve EUR/TL arasındaki etkileşim, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur.
Serbest piyasa 56,17 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.170 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1196 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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