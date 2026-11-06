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6 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa satış kuru 56,22 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %-0,13 seviyelerinde kalmıştır. Son günlerde Euro’nun değer kaybı, piyasadan bağımsız bir seyir izliyor.

6 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satış kuru 56,22 TL olarak belirlenmiş olup, günlük değişim ise %-0,13 seviyesindedir. Son günlerde Euro’nun değer kaybı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) veya diğer piyasa verilerinden bağımsız görünmektedir. Şu an için EUR/USD paritesi 1,1196 seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %-0,21 olarak gerçekleşmiştir.

1.000 euronun TL karşılığı 56.170 TL iken, 5.000 euro ise 280.850 TL’dir. Euro/TL, 7 gün önce 55,91 TL'den işlem görmekteydi ve bugün 56,22 TL seviyesine gelmiştir. Bu süreçte 1 euro 0,31 TL değer kazanmış ve yüzde değişimi %0,55 olmuştur.

Son yedi günlük Euro/TL serisinde dikkat çeken değerler ise şöyle sıralanmaktadır: 2026-10-29: 55,91 TL, 2026-10-30: 55,76 TL, 2026-11-02: 55,97 TL, 2026-11-03: 56,00 TL, 2026-11-04: 56,21 TL, 2026-11-05: 56,27 TL, 2026-11-06: 56,22 TL.

Güncel Euro Kuru

06 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,17 TL 56,22 TL %-0,13


Güncel Döviz Kurları

06 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 50,16 TL 50,16 TL %0,22
İngiliz Sterlini 67,38 TL 67,39 TL %-0,12
İsviçre Frangı 61,42 TL 61,45 TL %0,30
Kanada Doları 35,71 TL 35,72 TL %-0,02
Avustralya Doları 34,54 TL 34,55 TL %-0,45
Çin Yuanı 7,52 TL 7,53 TL %0,20
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,20
İsveç Kronu 5,10 TL 5,10 TL %-0,14


Öne Çıkan Pariteler

06 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1196 %-0,21
GBP/USD 1,3424 %-0,19
USD/JPY 157,79 %-0,01
USD/CHF 0,8164 %-0,09


Grafik, Euro/TL’nin son 7 günlük değişim trendini göstermektedir.

6 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin mevcut seviyesi 56,22 TL iken, destek seviyesi 55,90 TL ve direnç seviyesi 56,41 TL şeklindedir. Bu seviyeler, piyasanın yönü açısından önemli bir gösterge sağlar. EUR/USD paritesi ve EUR/TL arasındaki etkileşim, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,17 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.170 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1196 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

6 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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döviz alış satış euro alış satış
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