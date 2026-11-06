6 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satış kuru 56,22 TL olarak belirlenmiş olup, günlük değişim ise %-0,13 seviyesindedir. Son günlerde Euro’nun değer kaybı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) veya diğer piyasa verilerinden bağımsız görünmektedir. Şu an için EUR/USD paritesi 1,1196 seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %-0,21 olarak gerçekleşmiştir.

1.000 euronun TL karşılığı 56.170 TL iken, 5.000 euro ise 280.850 TL’dir. Euro/TL, 7 gün önce 55,91 TL'den işlem görmekteydi ve bugün 56,22 TL seviyesine gelmiştir. Bu süreçte 1 euro 0,31 TL değer kazanmış ve yüzde değişimi %0,55 olmuştur.

Son yedi günlük Euro/TL serisinde dikkat çeken değerler ise şöyle sıralanmaktadır: 2026-10-29: 55,91 TL, 2026-10-30: 55,76 TL, 2026-11-02: 55,97 TL, 2026-11-03: 56,00 TL, 2026-11-04: 56,21 TL, 2026-11-05: 56,27 TL, 2026-11-06: 56,22 TL.

Güncel Euro Kuru

06 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,17 TL 56,22 TL %-0,13





Güncel Döviz Kurları

06 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,16 TL 50,16 TL %0,22 İngiliz Sterlini 67,38 TL 67,39 TL %-0,12 İsviçre Frangı 61,42 TL 61,45 TL %0,30 Kanada Doları 35,71 TL 35,72 TL %-0,02 Avustralya Doları 34,54 TL 34,55 TL %-0,45 Çin Yuanı 7,52 TL 7,53 TL %0,20 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,20 İsveç Kronu 5,10 TL 5,10 TL %-0,14





Öne Çıkan Pariteler

06 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1196 %-0,21 GBP/USD 1,3424 %-0,19 USD/JPY 157,79 %-0,01 USD/CHF 0,8164 %-0,09





Grafik, Euro/TL’nin son 7 günlük değişim trendini göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin mevcut seviyesi 56,22 TL iken, destek seviyesi 55,90 TL ve direnç seviyesi 56,41 TL şeklindedir. Bu seviyeler, piyasanın yönü açısından önemli bir gösterge sağlar. EUR/USD paritesi ve EUR/TL arasındaki etkileşim, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur.

Sıkça Sorulan Sorular