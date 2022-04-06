6 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

6 Nisan Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 6 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

6 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

6 Nisan günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 833,80 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 6 Nisan 2022 itibariyle 826,62 TL alış ve 832,85 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 666,17 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 666,26 TL alış ve 666,38 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 599,10 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,02 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 499,35 TL alış ve 599,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.