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6 Nisan Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

06.04.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Nisan Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 911 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 6 Nisan'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 6 Nisan 2022 altın fiyatları...

6 Nisan Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 910,95 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.498 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba günü altın fiyatları...

6 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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6 Nisan Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 910,95 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 911,13 lira satış fiyatı 911,30 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.970,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5,917,00 TL satış fiyatı 5.974,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2,996,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.964,00 TL alış ve 2.998,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.498,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Nisan itibariyle 1.482,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.498,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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