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7 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

07.10.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ekim haftanın dördüncü günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürmüştü. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 7 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 7 Ekim 2021 Perşembe altın bilezik fiyatları...

7 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Ekim Perşembe günü haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 7 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

7 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Ekim günü piyasaların takip edildiği haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 458,31 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 7 Ekim itibariyle 456,74 TL alış ve 459,06 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 360,00 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 366,08 TL alış ve 367,06 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 330,36 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,25 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 274,62 TL alış ve 329,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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