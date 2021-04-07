7 Nisan dolar ve Euro kuru | 7 Nisan dolar ne kadar oldu?

Euro, haftalık %0,08 bir düşüş yaşarken, aylık olarak ise %7,94 bir yükseliş gösterdi. Amerikan doları ise haftalık %1,13 düşüş gösterirken, aylık olarak %8,15 yeşil ibre ile hareket etti. Yatırımcıların gözlerinin çevrili olduğu Amerikan doları ve Euro fiyatları bugün güne durgun başladı. Peki 7 Nisan günü Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?
DOLAR NE KADAR?
Güne 8,13 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 7 Nisan itibarıyla %0,21 artışla 8,14 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,08, en yüksek 8,16 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,13 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,1451 TL'ye karşılık gelmektedir.
EURO NE KADAR?
Güne 9,64 ile başlayan Euro kuru, 7 Nisan itibarıyla %0,26 artışla 9,69 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,56, en yüksek 9,68 seviyelerini gören Euro, günü 9,66 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,6960 TL'ye karşılık gelmektedir.
STERLİN NE KADAR?
Güne 11,28 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 7 Nisan itibarıyla %0,51 artışla 11,30 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,23, en yüksek 11,33 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,25 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,3096 TL'ye karşılık gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum