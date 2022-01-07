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7 Ocak Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

07.01.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kur korumalı mevduat hesabını açıklamasının ardından, dolarda sert bir düşüş yaşanmıştı. Dolardaki düşüş sonrası gözler, altın fiyatlarında son duruma çevrildi. Dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte, gram altın da güne yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. İşte 7 Ocak Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altın, güne 0,66 oranında değer kazancıyla giriş yaptı. Yarım altın ve cumhuriyet altınında da benzer hareketler görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 798,67 TL, satış fiyatı 798,82 TL'ye ulaştı. Gram altında, yüzde 0,66 oranında değer kazancı görüldü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.285,00 TL, satış fiyatı 1.321,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 2.588,00 TL, satış fiyatı 2.651,00 TL olarak güncellendi. Yarım altın, yüzde 0,38 oranında değer kazandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.176,00 TL, satış fiyatı 5.287,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altınında, yüzde 0,40 oranında değer kazancı görüldü.

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