7 Ocak Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altın, güne 0,66 oranında değer kazancıyla giriş yaptı. Yarım altın ve cumhuriyet altınında da benzer hareketler görüldü.
Gram altın alış fiyatı 798,67 TL, satış fiyatı 798,82 TL'ye ulaştı. Gram altında, yüzde 0,66 oranında değer kazancı görüldü.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.285,00 TL, satış fiyatı 1.321,00 TL oldu.
Yarım altın alış fiyatı 2.588,00 TL, satış fiyatı 2.651,00 TL olarak güncellendi. Yarım altın, yüzde 0,38 oranında değer kazandı.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.176,00 TL, satış fiyatı 5.287,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altınında, yüzde 0,40 oranında değer kazancı görüldü.
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