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7 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

07.02.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Şubat 2022 altın fiyatları piyasaların açılışının ilk günü bilhassa alım satım yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her zaman en güvenilir yatırım aracı olarak görülen dolar altın fiyatlarına da yön veriyor. Peki 7 Şubat'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

7 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

7 Şubat altın fiyatları, altını takı olarak kullanacak vatandaşlar ile parasının değerini korumak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Çok sayıda vatandaş ve yatırımcı altın alımına yöneliyor. Bu kapsamda ilk araştırılan da altın fiyatları oluyor. Amerika Merkez Bankası, 26 Ocak'ta açıklanan karar ile faizleri sabit tuttuğunu duyurmuştu.İşte 7 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında TL bazında 196.491,0628 TL dolardan alınıyor ve 1.809,9400 Dolar dolardan satılıyor.

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 789,37, satış fiyatı789,52
Cumhuriyet altın alış fiyatı 5.227,00 satış fiyatı: 5.306,00
Çeyrek altın alış fiyatı 1.280,00 satış fiyatı 1.306,00
Yarım altın alış fiyatı 1.280,00 satış fiyatı 1.306,00
Ata altın: Ata altın alış: 5.254,00, Ata altın satış: 5.310,00

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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