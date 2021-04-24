720 ton altın ne kadar yapar? 720 ton altın kaç TL?

Dün CNN Türk, TRT Haber ve A Haber ortak yayınında ekonomi gündemi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, merkez bankası rezervlerinde 720 ton altın bulunduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar 720 ton altın kaç TL sorusunu araştırmaya başladı. Peki Peki 720 ton altın ne kadar yapar?

720 TON ALTIN NE KADAR EDER? 720 TON ALTIN KAÇ TL?

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu dün katıldığı yayında Merkez Bankası'nın rezerv ve 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili olarak, "MB bireylere döviz satmıyor. İnsanların kafasını karıştırmak için belirli rakamlarla insanları bir yere götürmek için algı operasyonu yapılıyor. Böyle bir şey yoktur" ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, canlı yayında Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervlerini de açıklayarak, "Türkiye'de yıllardır 120 ton altını vardı. Türkiye'nin şu an merkez bankası rezervlerinde 720 ton altını var. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var." şeklinde konuştu.

Şahap Kavcıoğlu'nun bu açıklamasının ardından 720 ton altın ne kadar, 720 ton altın kaç TL gibi sorular merak edilmeye başlandı.