8 Aralık dolar kaç TL oldu? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

Merkez Bankası tarafından, dolarda görülen hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. TCMB toplantısı 16 Aralık Perşembe yapılacak. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR NE KADAR?

8 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,38'lik yükseliş ile başlayan dolar 13,54 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Güne yüzde 0,54'lük artış ile başlayan euro 15,29 TL.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,43 yükselen sterlin 17,92 TL oldu.

