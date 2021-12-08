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8 Aralık dolar kaç TL oldu? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

08.12.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. TCMB, piyasaya ikinci kez müdahale edeceğini açıklamıştı. Şimdilerde milyonlarca kişinin gözü, 16 Aralık Perşembe yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında alınacak faiz kararına çevrildi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

Merkez Bankası tarafından, dolarda görülen hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. TCMB toplantısı 16 Aralık Perşembe yapılacak. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

8 Aralık dolar kaç TL oldu? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

DOLAR NE KADAR?

8 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,38'lik yükseliş ile başlayan dolar 13,54 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Güne yüzde 0,54'lük artış ile başlayan euro 15,29 TL.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,43 yükselen sterlin 17,92 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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