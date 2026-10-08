8 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,21 TL, satış fiyatı ise 49,22 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, dünkü kapanışa göre %0,03'lük bir artış gösterdi. Bu durumda, "Dolar bugün kaç TL?" sorusunun cevabı 49,22 TL oldu. Dolar'ın son günlerdeki dalgalanmaları, günlük yatay seyrin etkisiyle sınırlı yükselişler olarak dikkat çekiyor.

Kayıtlara göre, Dolar/TL geçtiğimiz hafta 49,01 TL seviyesindeydi ve bugün 49,22 TL seviyesine yükseldi. Bu durum, 1 dolarda 0,21 TL'lik bir artış ve %0,43'lük bir haftalık yükseliş oranı anlamına gelmektedir. Eğer 1.000 dolarınızı TL'ye çevirmek isterseniz, bugün 49.210 TL karşılığında dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 246.050 TL olarak hesaplanmaktadır.

Dolar/TL için teknik seviyelere bakacak olursak, 49,08 TL destek seviyesi ve 49,29 TL direnç seviyesi olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, bu seviyeleri takip ederek olası fiyat hareketlerini değerlendirebilir.

Güncel Dolar Kuru

08 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,21 TL 49,22 TL %0,03





Güncel Döviz Kurları

08 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,22 TL 55,27 TL %0,22 İngiliz Sterlini 65,12 TL 65,16 TL %0,14 İsviçre Frangı 59,04 TL 59,07 TL %0,03 Kanada Doları 34,48 TL 34,50 TL %-0,05 Avustralya Doları 34,18 TL 34,20 TL %-0,19 Çin Yuanı 7,34 TL 7,34 TL %0,02 Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,16 İsveç Kronu 4,92 TL 4,92 TL %0,01





Öne Çıkan Pariteler

08 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1194 %-0,03 GBP/USD 1,3198 %-0,11 USD/JPY 158,19 %0,07 USD/CHF 0,8333 %0,00





Dolar/TL'nin son 7 günlük değişimi aşağıdaki gibi yön almıştır: 49,01 TL'den 49,22 TL'ye yükselmiştir, bu da günlük %0,03'lük artış ve 210 TL'lik bir değişim anlamına gelmektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Dolar/TL fiyatı, 49,08 TL destek seviyesinin üzerinde şekilde işlem görüyor, bu nedenle olası geri çekilmelerde bu seviyeler takip edilecektir. 49,29 TL direnç seviyesi ise yükseliş hareketlerinde izlenecek önemli bir nokta. Küresel piyasalardaki gelişmeler de Türk Lirası üzerindeki etkisini sürdürebilir.

Sıkça Sorulan Sorular