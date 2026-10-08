8 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada 08 Ekim 2026 itibarıyla alış 55,21 TL, satış 55,28 TL seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise %0,22 olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz haftaya göre euro fiyatında hafif bir düşüş söz konusudur; 7 gün önce 55,56 TL olan Euro/TL kuru, bugün 55,28 TL seviyesine gerileyerek %0,50 oranında bir değişim göstermiştir.

Elinizde 1.000 euro bulundurduğunuzu düşünürsek, bu tutarın TL karşılığı 55.210 TL oluyor. 5.000 euro içinse bu tutar 276.050 TL’ye çıkmaktadır. Haftalık değişimlerde ise 1.000 euro için toplamda 280,00 TL’lik bir kayıp yaşanmıştır.

Küresel piyasada EUR/USD paritesi 1,1193 seviyesinde bulunurken, günlük değişimi %-0,03 olarak gözlemlenmiştir. Bugünkü Euro/TL değerlerinin sıklıkla etkilediği diğer döviz kurlarına bakıldığında, DXY ve diğer dışsal etkenler üzerinde etkili bir gelişme olmadığı gözlemlenmektedir.

Euro/TL için önemli destek noktası 55,08 TL, direnç seviyesi ise 55,52 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar ve piyasa analistleri için kritik değerlere işaret etmekte; kurun yönü konusunda bilgi vermektedir.

Güncel Euro Kuru

08 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,21 TL 55,28 TL %0,22





Güncel Döviz Kurları

08 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,20 TL 49,23 TL %0,03 İngiliz Sterlini 65,12 TL 65,16 TL %0,14 İsviçre Frangı 59,02 TL 59,08 TL %0,02 Kanada Doları 34,47 TL 34,51 TL %-0,05 Avustralya Doları 34,17 TL 34,21 TL %-0,19 Çin Yuanı 7,34 TL 7,34 TL %0,02 Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,16 İsveç Kronu 4,91 TL 4,92 TL %0,01





Öne Çıkan Pariteler

08 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1193 %-0,03 GBP/USD 1,3199 %-0,11 USD/JPY 158,22 %0,09 USD/CHF 0,8334 %0,01





Grafik geçiş cümlesi

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL destek seviyesi olan 55,08 TL'nin altı, olası satıcılara işaret edeceğinden, bu seviyenin takibi önemlidir. 55,52 TL seviyesindeki direnç ise piyasada alım yönünde hareket edenler için kritik bir nokta olarak izlenmelidir. Global piyasalardaki EUR/USD yatay seyiri, Euro/TL'nin seyrini dolaylı olarak etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular