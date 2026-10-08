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8 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada 8 Ekim 2026 itibarıyla 55,28 TL'den işlem görmektedir. Geçtiğimiz haftaya göre euro fiyatında %0,50'lik düşüş yaşanırken, günlük değişim oranı ise %0,22 olarak kaydedilmiştir.

8 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada 08 Ekim 2026 itibarıyla alış 55,21 TL, satış 55,28 TL seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise %0,22 olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz haftaya göre euro fiyatında hafif bir düşüş söz konusudur; 7 gün önce 55,56 TL olan Euro/TL kuru, bugün 55,28 TL seviyesine gerileyerek %0,50 oranında bir değişim göstermiştir.

Elinizde 1.000 euro bulundurduğunuzu düşünürsek, bu tutarın TL karşılığı 55.210 TL oluyor. 5.000 euro içinse bu tutar 276.050 TL’ye çıkmaktadır. Haftalık değişimlerde ise 1.000 euro için toplamda 280,00 TL’lik bir kayıp yaşanmıştır.

Küresel piyasada EUR/USD paritesi 1,1193 seviyesinde bulunurken, günlük değişimi %-0,03 olarak gözlemlenmiştir. Bugünkü Euro/TL değerlerinin sıklıkla etkilediği diğer döviz kurlarına bakıldığında, DXY ve diğer dışsal etkenler üzerinde etkili bir gelişme olmadığı gözlemlenmektedir.

Euro/TL için önemli destek noktası 55,08 TL, direnç seviyesi ise 55,52 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar ve piyasa analistleri için kritik değerlere işaret etmekte; kurun yönü konusunda bilgi vermektedir.

Güncel Euro Kuru

08 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,21 TL 55,28 TL %0,22


Güncel Döviz Kurları

08 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,20 TL 49,23 TL %0,03
İngiliz Sterlini 65,12 TL 65,16 TL %0,14
İsviçre Frangı 59,02 TL 59,08 TL %0,02
Kanada Doları 34,47 TL 34,51 TL %-0,05
Avustralya Doları 34,17 TL 34,21 TL %-0,19
Çin Yuanı 7,34 TL 7,34 TL %0,02
Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,16
İsveç Kronu 4,91 TL 4,92 TL %0,01


Öne Çıkan Pariteler

08 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1193 %-0,03
GBP/USD 1,3199 %-0,11
USD/JPY 158,22 %0,09
USD/CHF 0,8334 %0,01


Grafik geçiş cümlesi

8 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL destek seviyesi olan 55,08 TL'nin altı, olası satıcılara işaret edeceğinden, bu seviyenin takibi önemlidir. 55,52 TL seviyesindeki direnç ise piyasada alım yönünde hareket edenler için kritik bir nokta olarak izlenmelidir. Global piyasalardaki EUR/USD yatay seyiri, Euro/TL'nin seyrini dolaylı olarak etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,21 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.210 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1193 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

8 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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