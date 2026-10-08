8 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada 08 Ekim 2026 itibarıyla alış 55,21 TL, satış 55,28 TL seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise %0,22 olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz haftaya göre euro fiyatında hafif bir düşüş söz konusudur; 7 gün önce 55,56 TL olan Euro/TL kuru, bugün 55,28 TL seviyesine gerileyerek %0,50 oranında bir değişim göstermiştir.
Elinizde 1.000 euro bulundurduğunuzu düşünürsek, bu tutarın TL karşılığı 55.210 TL oluyor. 5.000 euro içinse bu tutar 276.050 TL’ye çıkmaktadır. Haftalık değişimlerde ise 1.000 euro için toplamda 280,00 TL’lik bir kayıp yaşanmıştır.
Küresel piyasada EUR/USD paritesi 1,1193 seviyesinde bulunurken, günlük değişimi %-0,03 olarak gözlemlenmiştir. Bugünkü Euro/TL değerlerinin sıklıkla etkilediği diğer döviz kurlarına bakıldığında, DXY ve diğer dışsal etkenler üzerinde etkili bir gelişme olmadığı gözlemlenmektedir.
Euro/TL için önemli destek noktası 55,08 TL, direnç seviyesi ise 55,52 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar ve piyasa analistleri için kritik değerlere işaret etmekte; kurun yönü konusunda bilgi vermektedir.
08 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,21 TL
|55,28 TL
|%0,22
08 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,20 TL
|49,23 TL
|%0,03
|İngiliz Sterlini
|65,12 TL
|65,16 TL
|%0,14
|İsviçre Frangı
|59,02 TL
|59,08 TL
|%0,02
|Kanada Doları
|34,47 TL
|34,51 TL
|%-0,05
|Avustralya Doları
|34,17 TL
|34,21 TL
|%-0,19
|Çin Yuanı
|7,34 TL
|7,34 TL
|%0,02
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,57 TL
|%-0,16
|İsveç Kronu
|4,91 TL
|4,92 TL
|%0,01
08 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1193
|%-0,03
|GBP/USD
|1,3199
|%-0,11
|USD/JPY
|158,22
|%0,09
|USD/CHF
|0,8334
|%0,01
Grafik geçiş cümlesi
Euro/TL destek seviyesi olan 55,08 TL'nin altı, olası satıcılara işaret edeceğinden, bu seviyenin takibi önemlidir. 55,52 TL seviyesindeki direnç ise piyasada alım yönünde hareket edenler için kritik bir nokta olarak izlenmelidir. Global piyasalardaki EUR/USD yatay seyiri, Euro/TL'nin seyrini dolaylı olarak etkileyebilir.
Serbest piyasa 55,21 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.210 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1193 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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