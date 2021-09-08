8 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Eylül 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

8 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 8 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

8 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

8 Eylül günü piyasaların takip edildiği haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 440,86 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 8 Eylül itibariyle 438,74 TL alış ve 441,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 351,61 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 351,78 TL alış ve 351,84 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 317,60 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,15 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 264,73 TL alış ve 318,08 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



