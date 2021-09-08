FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 8 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Eylül 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

8 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Eylül 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

08.09.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Eylül haftanın üçüncü günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yatırım ve alım-satım ya da sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 8 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba altın bilezik fiyatları...

8 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 8 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

8 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

8 Eylül günü piyasaların takip edildiği haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

728xauto (3)

Bir önceki kapanışını 440,86 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 8 Eylül itibariyle 438,74 TL alış ve 441,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

728xauto (79)

Önceki kapanışını 351,61 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 351,78 TL alış ve 351,84 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 317,60 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,15 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 264,73 TL alış ve 318,08 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?
PARTNER Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı!
Altın bilezikte son durumAltın bilezikte son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti

Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.