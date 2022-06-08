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8 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

08.06.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın üçünc, günü olan 8 Haziran Çarşamba günü vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 16 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 8 Haziran'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

8 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 16 TL sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. 16 TL'yi geçen dolar kurundaki gelişmeler dolayısıyla 8 Haziran Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar son durumu öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 8 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 8 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? İşte detaylar...

8 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 16,8512 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,8501 TL alış, 16,8524 TL satış fiyatından işlem gördü.

8 Haziran 2022 Çarşamba günü dolar ve euroda güncel fiyat bilgisine piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,0504 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 18,0306 TL alış fiyatından, 18,0703 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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