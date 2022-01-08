8 Ocak Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altın, güne 0,38 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 8 Ocak Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın alış fiyatı 796,47 TL, satış fiyatı 796,60 TL'ye ulaştı.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.293,00 TL, satış fiyatı 1.325,00 TL oldu. Çeyrek altın, yüzde 0,30 oranında değer kazandı.
Yarım altın alış fiyatı 2.585,00 TL, satış fiyatı 2.651,00 TL olarak güncellendi. Yarım altın, yüzde 0,38 değer kazandı.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.173,00 TL, satış fiyatı 5.284,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altınında yüzde 0,34 değer kazancı görüldü.
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