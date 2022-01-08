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8 Ocak Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

08.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı mevduat hesabının açıklanmasının ardından altında sert bir düşüş yaşanmıştı. Gram altın, hafta sonunun ilk gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da benzer hareketler görüldü.

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altın, güne 0,38 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 8 Ocak Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 796,47 TL, satış fiyatı 796,60 TL'ye ulaştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.293,00 TL, satış fiyatı 1.325,00 TL oldu. Çeyrek altın, yüzde 0,30 oranında değer kazandı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 2.585,00 TL, satış fiyatı 2.651,00 TL olarak güncellendi. Yarım altın, yüzde 0,38 değer kazandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.173,00 TL, satış fiyatı 5.284,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altınında yüzde 0,34 değer kazancı görüldü.

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8 Ocak Cumartesi dolar kuru! 8 Ocak Cumartesi dolar kuru!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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