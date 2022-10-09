Dolar, euro ve sterlin kuru araştırması son dönemlerde artış gösterdi. Dalgalı seyreden döviz fiyatlarında son durum, piyasaların kapalı olduğu 9 Ekim Pazar gününde merak konusu oldu. Peki 9 Ekim dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

DOLAR KAÇ TL?

Piyasalar 7 Ekim Cuma günü kapandı. Dolar, 18.55 TL'den haftayı kapattı.

EURO KAÇ TL?

Euro 18,0890 TL'den alınıyor ve 18,1144 TL'den satılıyor.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlinde, piyasalar kapanmadan önce yaklaşık yüzde 1'lik düşüş meydana geldi. Böylece sterlinin alış fiyatı 20,5234 TL, satış fiyatı ise 20,6041 TL oldu.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasaların gidişatını belirleyen FED faiz toplantısının tarihi araştırılıyor. Ekim ayında FED faiz toplantısı yapılmayacak. FED, önümüzdeki faiz kararını 1-2 Kasım 2022'de açıklayacak. Yılın son toplantısı ise 13-14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.



