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9 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Eylül 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

09.09.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Eylül haftanın dördüncü günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım ve alım-satım vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 9 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 9 Eylül 2021 Perşembe altın bilezik fiyatları...

9 Eylül Perşembe günü haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 9 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

9 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

9 Eylül günü piyasaların takip edildiği haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 445,11 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 9 Eylül itibariyle 441,94 TL alış ve 445,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 355,32 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 355,18 TL alış ve 355,25 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 320,40 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,01 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 266,74 TL alış ve 320,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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