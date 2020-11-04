ABD'de kritik seçim günü... Trump seçimi kaybederse dolar ne olur? ABD seçimleri dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın ve dolar fiyatları yükselir mi?

ABD seçimleri için bugün kritik gün oldu. Dün başlayan açıklamalarda iki rakip kıyasıya mücadele etti. Yapılan anketlerde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'den 10 puan geride götürüyordu. Eyaletlerden gelen sonuçlarda Türkiye saati ile 4 Kasım sabaha karşı dengeler değişmeye başladı. ABD seçim sonuçları tüm dünyada merakla bekleniyor.

ABD seçimlerinde Başkan Trump seçimi kaybederse dolar fiyatları ne olur merak ediliyor. Küresel ekonomiyi etkileyecek olan seçim sonuçlarının dolar ve altın üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Peki ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler? ABD seçimleri sonrası dolar fiyatları yükselir mi? İşte kritik seçim öncesi dolar ve altın fiyatlarındaki son durum... ABD SEÇİMLERİ TÜRK LİRASINI NASIL ETKİLER? ABD'deki başkanlık seçimleri tüm dünyadaki piyasaların birçok varlık sınıflarında hareketlenmesine neden oldu. Türk Lirası geçtiğimiz günlerde dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine inerek değer kaybetmişti. ABD seçim sonuçlarının 4 Kasım itibar ile belirlenecek olması Türk Lirası'na değer kazandırdı. 4 Kasım sabahı saat 06:20 ile birlikte Trump'ın Joe Biden'le arayı kapatmasıyla Türk Lirası tekrar değer kazandı. İlk gelen sonuçlarda Joe Biden önde görünse de Trump'ın arayı kapattı. Trump'ın arayı kapamasıyla erken saatlerde 8,46 seviyesini gören Dolar/TL kuru 8,42 seviyesinin altını test etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibiyle arasını kapatmaya çalışması ABD vadelerinde etkili oldu. ABD vadelilerinde de fiyatlama terse döndü. Erken saatlerde kayıp yaşayan vadelilerde gelen yeni sonuçlardan sonra pozifit fiyatlama görüldü.

04:40 Dolar/TL Asya'da ilk işlemlerde yükseliş kaydetti ABD Başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başlarken küresel piyasalarda Dolar/TL güne yükselişle başladı. Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde Dolar/TL 8,46 seviyesini gördü. İlk sonuçların ardından Bloomberg dolar endeksi de yüzde 1 artış kaydetti. Seçimlerin yapıldığı günde Dolar/TL 8,5434 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra hızla gerileyerek 8,40'ın altını test etmişti. ABD SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİR Mİ? ABD seçimlerinin altın fiyatlarına etkisi ne olur merak eden yatırımcılara Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moya açıklama yaptı. İşte ABD seçimlerinin altın fiyatlarını yükseltecek mi yoksa düşürecek mi açıklaması... ABD'de tartışmalı seçimler devam ederken, Trump seçimi kaybederse altın fiyatları ne olur merak ediliyor. ABD seçimleri ve altın fiyatlarını yorumlayan Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moyadeğerlendirmesinde, “Güvenli liman alımları tartışmalı seçim sonuçları, Senato’da kimin çoğunluk olacağı ve seçim sonrası toplumsal olayların çıkabileceği endişeleriyle birlikte devam ediyor.” dedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında rekor fiyata ulaşan altın fiyatları, seçim dolayısıyla geciken teşvik beklentisinden sonra yatırımcı sayısının azalmasına sebep olmuştu. Moya yaptığı açıklamada; ABD seçimlerini Joe Biden kazanırsa altın fiyatları ne olur, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kazanırsa altın fiyatları ne olur merak edenlere altın fiyatlarının yatırımcısını sevindirmeye devam edeceğini ve değer kaybetmeyeceğini açıkladı.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ TRUMP KAYBEDERSE ALTIN FİYATLARI NE OLUR? Moya, “Bütün bu seçim tantanası geçtikten sonra altını sevmek zorunda kalacaksınız.” diyen Moya, ekstra mali teşvik paketi ve Fed beklentilerinin bunda etkili olacağını belirterek şöyle devam etti: “Bir mavi dalga senaryosu görmesek bile Fed faizlere birkaç yıl daha dokunmayacaktır. Yerel hükümetlerin salgında yaşanan artışla beraber daha fazla yardım ihtiyaçları doğrultusunda, Senato da daha fazla mali teşvik paketini geçirmek zorunda kalacaktır. Böylece Trump yönetiminde ticaret için geçecek dört zorlu yıl daha altının güvenli liman alımlarını artıracaktır.” ABD SEÇİMLERİ SONUCUNDA DOLAR NASIL ETKİLENİR? ABD seçimleri şu an belirsizlik üzerinde ilerlese de yatırımcılar ABD seçimlerini Trump kaybederse dolar fiyatları yükselir mi merak ediyor. ABD seçimlerinden dolayı belirsizlikle bile dolar, gelişmiş ve yeni gelişen ülkelerin para birimi karşısında değer kazanmaya devam etmişti. Haftaya yükselişle başlayan dolar, kritik ABD seçim öncesinde haftanın ikinci işlem gününde gerilemeye başladı. ABD seçimlerinde dolar fiyatları Asya'daki sığ işlemlerde G-10 ülkelerinin para birimlerine karşı gerilemeyle başladı.