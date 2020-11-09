ABD seçimleri sonrası dolar fiyatları... Dolar ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberinin ardından dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıklama yaparak faiz kararını sabit tutmuştu. Bu kararın ardından dolar fiyatları arttı. Geçtiğimiz hafta 8.3 sınırında hareket eden dolar, 8.3 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 8.3 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki9 Kasım 2020 Pazartesi bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 9 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor? 9 KASIM 2020 DOLAR KURU NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 9 Kasım Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu.. Mavi Dalga nedir, piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi? BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU? Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 8,3586 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -1.84 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 8,3629 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 8,3544 lira olarak 9 Kasım 2020 tarihinde başlamış oldu. Euro önceki kapanışını 9,9489 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde -1.68 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,9564 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 9 Kasım 2020 tarihinde 9,9416 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 11,0291 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde -1.55 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 11,0376 lira, alış fiyatı 11,0207 ile başladı. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DOLAR GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 8,3586 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,9489 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 11,0291'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...