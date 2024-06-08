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'Adımlarımız devam ediyor...' Merkez Bankası'nın döviz kararına Bakan Şimşek'ten açıklama

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.06.2024 12:04
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Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi. İki gün sonra devreye girecek yeni uygulamaya ilişkin açıklama yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" mesajı paylaştı.

'Adımlarımız devam ediyor...' Merkez Bankası'nın döviz kararına Bakan Şimşek'ten açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40’tan yüzde 30’a indireceği bildirilmişti.

MERKEZ'İN YENİ DÜZENLEMESİ İÇİN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek X'ten yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

AA-20240418-34297500-34297477-BAKAN_SIMSEK_ABDDE_TURKIYE_EKONOMISINI_DEGERLENDIRDI

"Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.

Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.

Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik.

Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

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