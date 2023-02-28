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  4. Adına şarkılar yazılan Cerrahpaşa, deprem sonrası taşınıyor ama... Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Adına şarkılar yazılan Cerrahpaşa, deprem sonrası taşınıyor ama... Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

28.02.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Cerrahpaşa, taşınmaya hazırlanıyor. Türkiye'yi yasa boğan ve on ilimizde felakete neden olan deprem sonrasında İstanbul'da da çalışmalar başladı. Cerrahpaşa Hastanesi'nin büyük bir bölümünün depreme dayanıksız olduğu ifade edilirken tarihi hastanenin taşınacağı yer tartışma konusu oldu. Akıllara deprem uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözleri geldi...

Adına şarkılar yazılan Cerrahpaşa, deprem sonrası taşınıyor ama... Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Adına şarkılar yazılan, birçok filme konu olan Cerrahpaşa taşınıyor... Cerrahpaşa rektörü Nuri Aydın, hastane yapımı inşası için bir ay önce ihaleye çıkıldığını belirtti. Cerrahpaşa ihalesi bugün yapılacak. İstanbul'un simgelerinden Cerrahpaşa Hastanesi'nin geçici süreyle taşınacağı yer de belli oldu. Hastanedeki işlemlerin büyük çoğunluğu durduruldu.

CERRAHPAŞA, YEŞİLKÖY'E TAŞINIYOR!

Cerrahpaşa Hastanesi'nin Yeşilköy'de yer alan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınmasına karar verildi. Geçici süreyle olacak taşınma sonrasında yeni hastane TOKİ tarafından yapılacak. Deprem öncesi riskli ilçeler arasında Fatih de var.

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CELAL ŞENGÖR YEŞİLKÖY'Ü İŞARET EDİP ŞİDDETLE UYARMIŞTI

Türkiye'nin önemli deprem bilimcileri arasında yer alan Celal Şengör, daha önce katıldığı televizyon programlarında Marmara Denizi'nde 7.2, 7.3, 7.5 aralığında bir deprem beklediklerini bu depremden en çok zarar görmeye aday yerleşim yerlerinden birinin de Avcılar ve Yeşilköy olacağını aktarmıştı.

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Celal Şengör'ün ısrarla Yeşilköy üzerinde durmasının ardından Cerrahpaşa'nın Yeşilköy'e taşınması sosyal medyada tartışma yarattı. Hastanenin sahile uzak, zemini daha iyi olan bir ilçeye taşınması konusunda fikirlerini dile getiren vatandaşlardan bazıları Yeşilköy tercihini eleştirdi.

AMELİYATLAR DA DURDURULDU

Prof. Dr. Nuri Aydın, dün yaptığı açıklamada Acil ve Çocuk sağlığı hastalıkları birimi hariç tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulüyle tüm ameliyatların durdurulduğunu ifade etmişti.

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