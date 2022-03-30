Altın dolar bugün ne kadar? Altın dolar 30 Mart 2022 Çarşamba günü kaç TL?

Altın dolar fiyatları 30 Mart 2022 Çarşamba akşam saatlerinde bile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, altın dolar fiyatlarında yaşanan her hareketi öğrenmek istiyor. 30 Mart 2022 Çarşamba günü yani bugün borsanın kapanmasına sayılı saatler kala altın ve dolar fiyatlarındaki son durumu sizler için haberimizde yer verdik.

30 MART 2022 ÇARŞAMBA ALTIN DOLAR NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 908,91 TL

Gram altın satış fiyat: 909,06 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.479,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.491,00 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.905,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.945,00 TL

30 MART 2022 ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR?

30 Mart 2022 Çarşamba akşam saatleri itibariyle doların alış fiyatı; 14,6734 TL iken satış fiyatı da 14,6809 TL olarak işlem görüyor.

