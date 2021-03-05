Altın düşüşe devam ediyor: 5 Mart 2021 altın fiyatları, Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Stratejist Cüneyt Paksoy, vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin dün "Trend bitmedi. Yatırım yapmayı düşünenler için fırsat." ifadelerini kullanmıştı.

Birkaç hafta önce Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise "ABD’de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.855-1.860 kritik direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor."denilmişti.

Kimi uzman açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile artma ihtimali oldukça yüksekti. "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusunu araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu gelmişti.

Fakat dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, 10 yıllık gösterge tahvil getirisindeki yükselişe ilişkin kaygıları giderememesinin ardından altın fiyatları çakıldı.

Altın fiyatlarının düşmesini büyük bir umutla bekleyen ve özel günlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı çeyrek altın alamayan vatandaş, soluğu gram altında aldı. Altın ne kadar oldu merak edenler için 5 Mart 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?