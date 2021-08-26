Altın düşüşü sürdürüyor! 26 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde kritik eşik olan 1800 dolar seviyesinin üzerine tırmanmıştı. 26 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

26 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 481,77 TL'den yapan gram altın şu anda 481,27 TL alış ve 481,36 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.176,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.120,00 TL alış ve 3.175,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.594,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.570,00 TL alış ve 1.596,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 797,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Ağustos itibariyle 783,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 797,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



