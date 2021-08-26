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Altın düşüşü sürdürüyor! 26 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

26.08.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 481 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar ve euro bugün değer kazanırken, gram altın değer kaybetti. Peki 26 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos 2021 altın fiyatları...

Altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde kritik eşik olan 1800 dolar seviyesinin üzerine tırmanmıştı. 26 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

26 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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26 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 481,77 TL'den yapan gram altın şu anda 481,27 TL alış ve 481,36 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.176,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.120,00 TL alış ve 3.175,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.594,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.570,00 TL alış ve 1.596,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 797,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Ağustos itibariyle 783,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 797,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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