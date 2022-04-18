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Altın fiyatı yükselişe geçti… Wall Street’ten yeni tahmin geldi: Bu rakamlara dikkat!

18.04.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatları 18 Nisan Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD’de artan enflasyonist baskılar Fed’in faiz artışını desteklerken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş geriliminin yeniden tırmanması altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmelerle altın ons ve gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar “Gram altın bugün ne kadar? Dolar kaç TL” sorularını araştırıyor. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Altın fiyatı yükselişe geçti… Wall Street’ten yeni tahmin geldi: Bu rakamlara dikkat!

ABD’de tüketici enflasyonu Mart’ta enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda yüzde 8,5 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesinde rekor tazeledi. Rekor tazeleyen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs ayı toplantısında 50 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan faiz artışıyla birlikte bilanço daraltma işleminin mayısta başlaması bekleniyor.

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DOLAR VE EURO FİYATLARI

Tüm bu gelişmeler ve Fed’in önümüzdeki toplantılarda daha da şahinleşeceği beklentileri ile dolar endeksi yükselişini sürdürerek haftayı 100,3 seviyesinin üzerinde kapatırken ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,82 seviyesine yükseldi. Yeni haftanın ilk gününde ise dolar/TL kuru önceki kapanışa paralel 14,62 seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL kuru da 15,80’in hemen altında değerleniyor.

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ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Altının ons fiyatı ise şahinleşen Fed'e karşın değer kazanarak, haftayı yüzde 1,4 primle 1.973,40 dolardan kapattı. Pazartesi gününe ise artıda başlayan ons altın şu sıralar 1985 dolar seviyelerinde. 929 liradan kapanış yapan gram altın ise 18 Nisan sabahı 933 liranın üzerini gördü.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Analistler, küresel bazda bu gelişmelerle güçlenmeye devam eden risk algısının pay piyasalarında baskıyı artırdığını kaydederek, yatırımcıların adımlarını temkinli atmasında fayda olduğunu bildirdi. Altın fiyatlarında 1975 - 1980 doları koruması, sonraki hamleleri için önemli. Çünkü bu seviyelerin üzerindeki fiyatlamalarda direnç seviyeleri olarak sırasıyla 2 bin 15 ve 2 bin 49 dolar izlenecek. Aşağı hareketlerde ise 1952 dolar önemli bir destek olarak görülüyor.

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WALL STREET’TEN ALTIN TAHMİNİ

Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Wall Street’deki analistlerden yeni bir değerlendirme geldi. Yapılan ankette 13 katılımcı analistin çoğu, bu hafta için altın fiyat beklentileri sorulduğunda, tahminlerinin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi. Analistlerin yüzde 46’sı daha yüksek seviyeler öngörürken, 31’lik kesim ise daha büyük bir geri çekilme öngörerek düşüş eğilimindeydi. Ankete katılan analistlerin yüzde 23’ü ise çekimser kaldı.

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Yapılan yatırımcı anketine göre ise, 1254 katılımcı perakende yatırımcıdan yüzde 72’si daha yüksek fiyatlar bekliyor. Katılımcıların yüzde 16’sı düşüş eğilimi beklentisindeyken, yüzde 12’si ise çekimser göründü. Bu, 19 Kasım’dan bu yana en yüksek perakende katılımı oldu.

Birçok analist, altının ons başına 1980 dolar seviyesini geçtikten sonra kaydettiği teknik ilerlemeye işaret ederek, bunun metale olan güçlü ilginin bir işareti olduğunu ve fiyatları yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

“ALTIN SATMAYACAĞIZ, HATTA DAHA FAZLA EKLEMEK İSTİYORUZ”

Konuya ilişkin konuşan SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski verdiği röportajda, “Altın konusunda tarafsızım. Teknik olarak bir yükselişte ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bu kadar çok tatille, ticaret genel olarak sessiz olabilir ve 2 bin dolara yakın bir duraklama zamanı gelebilir” dedi.

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Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day ise şunları kaydetti:

“Bu hafta bir geri çekilme görebiliriz ancak altının yüksek enflasyona, merkez bankalarının seçeneklerinin tükenmesine ve Ukrayna’daki kötüleşen duruma tepki olarak tekrar yükselmeden önce sadece geçici. ABD’deki enflasyon rakamının yüksekliği, bazı yatırımcıların Fed’in aslında anlamlı bir şekilde sıkılaştırılacağını düşünmesine neden oluyor. Ama aslında, Fed’in nihai geri çekilmesini altın için daha da yükselişe geçirecek. Bu yüzden kesinlikle satmayacağız ve eklemek istiyoruz.”


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