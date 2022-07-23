Altın fiyatlarında güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak edilirken, yatırımcılar ons altının da alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altının önceki kapanışı ve güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Temmuz güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,62'lik yükselişle 979,01 TL seviyelerinde tamamlayan gram altının 23 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 984,38, satış fiyatı ise 985,07 seviyelerinde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Önceki kapanışını 0,67'lik düşüşle 1.654,00 seviyelerinde tamamlayan çeyrek altının 23 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.614,00, satış fiyatı ise 1.643,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Önceki kapanışını yüzde 0,56'lık yükselişle 1.718,60 dolar seviyelerinde tamamlayan ons altının 23 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.727,10, satış fiyatı ise 1.728,22 seviyelerinde yer alıyor.

