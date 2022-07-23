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Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Temmuz güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları

23.07.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, gram ve çeyrek altın yatırımı yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Yaz aylarının gelmesi ve düğünlerin artması nedeniyle kuyumculardan altın alışverişi hızlandı. Hem yatırım yapacak hem de takı takacak olan vatandaşlar güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Temmuz güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Temmuz güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları

Altın fiyatlarında güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak edilirken, yatırımcılar ons altının da alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altının önceki kapanışı ve güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Temmuz güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,62'lik yükselişle 979,01 TL seviyelerinde tamamlayan gram altının 23 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 984,38, satış fiyatı ise 985,07 seviyelerinde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Önceki kapanışını 0,67'lik düşüşle 1.654,00 seviyelerinde tamamlayan çeyrek altının 23 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.614,00, satış fiyatı ise 1.643,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Önceki kapanışını yüzde 0,56'lık yükselişle 1.718,60 dolar seviyelerinde tamamlayan ons altının 23 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.727,10, satış fiyatı ise 1.728,22 seviyelerinde yer alıyor.

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