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Euro bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2026 Euro kuru kaç TL?

8 Kasım 2026 Euro kuru belli oldu. Euro, dolar ve İngiliz sterlininin güncel alış-satış fiyatları yatırımcılar ve döviz piyasasını takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Euro bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2026 Euro kuru kaç TL?
Aleyna Türkmen

Euro kurundaki son gelişmeler, 8 Kasım 2026 Pazar günü de yatırımcıların ve döviz piyasasını takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Birikimlerini euro üzerinden değerlendirmek isteyenler, günün ilk saatlerinden itibaren alış ve satış fiyatlarındaki değişimleri araştırıyor.

Euro/TL kuru yeni günde 55,93 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, 1 euro kaç TL oldu? Euro bugün yükseldi mi, düştü mü? İşte 8 Kasım 2026 güncel euro alış ve satış fiyatları…

Euro bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2026 Euro kuru kaç TL? 1

EURO BUGÜN KAÇ TL?

8 Kasım 2026 Pazar günü serbest piyasada euro alış fiyatı 55,91 TL, satış fiyatı ise 55,94 TL seviyesinde bulunuyor. Euro, günlük bazda yüzde 0,62 değer kaybıyla işlem görüyor.

Hafta sonu nedeniyle döviz piyasalarında yeni bir işlem günü başlamazken fiyat ekranlarında son işlem gününden taşınan veriler yer alıyor.

Euro bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2026 Euro kuru kaç TL? 2

EURODA SON DURUM NE?

Euro/TL kurunda haftalık hareketlilik de yakından takip ediliyor. 6 Kasım Cuma günü euro satış fiyatı 55,96 TL seviyesinde bulunurken, 8 Kasım Pazar günü kur 55,94 TL civarında seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı son gösterge kurunda ise euro döviz alış 55,8603 TL, döviz satış 55,9609 TL olarak kaydedildi.

Euro bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2026 Euro kuru kaç TL? 3

8 KASIM 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz piyasasını takip eden vatandaşlar, euro ile birlikte dolar ve sterlin fiyatlarını da araştırıyor. 8 Kasım 2026 itibarıyla öne çıkan döviz kurları şöyle:

Döviz türü Alış fiyatı Satış fiyatı
Euro 55,91 TL 55,94 TL
Dolar 50,14 TL 50,16 TL
İngiliz sterlini 66,99 TL 67,02 TL

Döviz fiyatları işlem yapılan banka ve finans kuruluşuna göre farklılık gösterebilir.

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