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Altın fiyatlarında hareketlilik! 28 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

28.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Şubat Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 862 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşandı. Peki 28 Şubat gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 28 Şubat 2022 altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlilik! 28 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 838 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.462 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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28 Şubat Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 838,71 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 862,37 lira satış fiyatı 862,62 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.826,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.632,00 TL satış fiyatı 5.690,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.923,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.824,00 TL alış ve 2.857,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.462,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Şubat itibariyle 1.411,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.427,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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