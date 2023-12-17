Altın jeopolitik riskler ve faiz tutumunda yumuşama ile yükseliyor

Yılın gelecek yılında bir dizi faiz indirimi sinyali veren dovish Federal Reserve, haftanın ikinci yarısında ABD Hazine getirilerini ve doları keskin bir şekilde düşürdü. Piyasa şu anda ABD'de gelecek yıl için altı adet 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor ve ilk düşüş hareketi artık Mart FOMC toplantısında bekleniyor. Bu faiz olasılıklarının agresif fiyatlaması, altını ve gümüşü Çarşamba günü yüksek oranda artırdı; her ikisi de haftanın başında durgunlaşmıştı.

Önümüzdeki hafta altın ve gümüşü etkileyebilecek olan Japonya Bankası para politikası kararı ve Euro Bölgesi'nin nihai enflasyon okuması bulunmaktadır.

Ticaret yolculuğunuzun derinliklerine indikçe, hisse senedi tarayıcılarını etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmek, genel başarınızı piyasada önemli ölçüde etkileyebilecek bir beceri haline gelir. Bu araçlardan biri olan hisse senedi tarayıcısının ne olduğunu ve ticaret sahasında nasıl avantaj sağlayabileceğinizi öğrenmek önemlidir. DXY'yi almak için ne yapmanız gerektiğini anlayın ve portföyünüzü çeşitlendirmek için gerekli adımları atın.

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Grafik TradingView’den

Gram altın 1881 TL’den fiyatlanıyor. 1848 TL desteği ile 13 Aralık'ta süper trend'in verdiği al sinyalinden devam ederek 1930 direncine doğru yükselirken 1894'te güçlü bir dirençle karşılaşıp 1881 TL'ye iniş sergiledi.

Bundan sonrası için regresyonda mavi kanalın aşağısında al fırsatı ile yatırımcıların kademe kademe alış sergileyecekleri sonrasında ay sonuna doğru 1950 seviyesini tekrar görebileceğimizi düşünebiliriz.

Sonuç itibariyle, ons altın ise, eski bir direnç seviyesi olan 2.043 dolar/ons'u aşma girişiminde bulunamayarak hafta sonuna doğru yatay bir seyir izliyor. Kıymetli metal, üç basit hareketli ortalamanın üzerine çıktı, pozitif bir kurulum, destek ise 2.016 dolar/ons'da (20 günlük SMA) ve daha önce direnç olan şu anda destek olan 2.009 dolar/ons'da görülüyor. 2.043 dolar/ons'un net bir şekilde aşılması, altını 2.070 dolar/ons'a doğru daha fazla yükseltmelidir. Borsa İstanbul’da şirketlerin yönetimi de banka faizli kredi yerine, hisse satışı ile yatırıma meyil edebilmektedir.







