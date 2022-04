Altın mı, dolar mı? ‘Çok konuşturur, az kazandırır’ diyen İslam Memiş daha fazla kazandıranı açıkladı

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz artırım ihtimali ve savaşın oluşturduğu endişe altın ve para piyasalarının hareketli günler geçirmesine neden oluyor. Ons altın fiyatı 24 Şubat 2022 sabahı Rusya'nın Donbas’a askeri harekât başlatması sonucu artan jeopolitik risk ile tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar seviyelerine ulaşmıştı. Ancak 29 Mart’ta iki ülke arasında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerle artan barış beklentisi altının ons fiyatını 1890 dolarlara kadar geriletmişti. Müzakerelerden sonuç alınamaması ve Rusya’nın işgal gücünü artırmasıyla jeopolitik risklerin de canlı kalması altın fiyatlarına destek vermeye devam etti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta başında 2000 dolar sınırına yeniden yaklaştı.

ONS ALTIN 2 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Ancak ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin şahin açıklamaları piyasaları yönlendirmeye devam ediyor. Banka’nın 3-4 Mayıs’taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın son açıklamaları piyasaları alt üst etti. Bullard Fed’in bu yıl faizleri yaklaşık yüzde 3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık bir artırımın imkansız olmadığını belirtti. Bu gelişmelerle altın fiyatları 1930 dolardan kapattı.

Açıklamalar sonrası jeopolitik risklere karşı dolar endeksindeki güçlenmenin devamıyla satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı dün 1894 doları görerek 28 Şubat’tan beri ilk kez bu seviyeleri gördü. Ons altın bu sabah 1903 dolar seviyelerinde.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

2022’ye 780 TL’den başlayan gram altın ise 8 Mart’ta 955 TL’ye yükselerek 2022 ilk çeyreğin en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında ise 900 TL’lere sert şekilde geri çekilmişti. Geçtiğimiz hafta ons tarafındaki yükselişten destek bularak 940 liraya yaklaşan gram altın dün 901 liraya geri çekildi. Günü 907 TL’den kapatan gram altın 26 Nisan Salı günü 904 liradan değerleniyor.

DOLAR VE EURO

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,88 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 101 seviyesini aştı. Yurt içinde dolar/TL 14,76 ve Euro/TL 15,85 seviyelerinde dengelenmiş durumda.

"DOLAR ÇOK KONUŞTURUR AZ KAZANDIRIR"

Piyasalardaki gelişmeleri yorumlayan finans analisti İslam Memiş, ‘Dolar mı, altın mı?’ sorusuna açıklık getirerek doların konuşulduğu kadar kazandırmadığını ifade etti.

İslam Memiş, “Dolar son 10 yılda yatırımcısı yüzde 676 son 20 yılda yüzde 908 kazandırmış. Çok konuşturur az kazandırır. "Altın mı dolar mı?" Gelenekçiler benim sevdiğim yatırımcı profilidir. Her zaman miktara bakarlar. Her zaman varlıklarına sahip çıkarlar. Bir günlük al sat yapanlar var. Her gün aynı soruları sorarlar "Alayım mı satayım mı?" Ben gelenekçi insanım. Altını hayatımızdan çıkaramazlar. Gerçek paradır. Gümüş de öyle. Gerçek para altındır. Gerçek değerini de söyleyebilirim. Gram altın son 10 yılda yüzde 754 kazandırmış son 20 yılda yüzde 6 bin 290 kazandırmış” değerlendirmelerinde bulundu.

"GÜMÜŞ ALTINDAN FAZLA KAZANDIRIR"

"Dünyada salgın hastalıklar arttıkça gümüş fiyatları da artacak. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın” diyen İslam Memiş şunları kaydetti:

“Gümüş de dünyanın nimetlerinden bir tanesi. Gümüş dediğimiz zaman aklımıza takı, süs eşyası geliyor. Parmağınızdaki yara bandında bile gümüş var. Güneş panellerinde, fotoğrafçılıkta da gümüş kullanılıyor. Sınırlı varlıktır. Altından fazla kazandırır gümüş. 2020 yılında altını tahtından etti. Bu yılın ilk çeyreğinde altından daha fazla getirisi oldu. Gram gram, külçe alabilirsiniz."