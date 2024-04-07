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Altın mı döviz mi borsa mı? Bu hafta yatırımcısına en çok kazandıranlar belli oldu!

07.04.2024 10:38
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,21, altının gram fiyatı yüzde 2,75 artarken, dolar/TL yüzde 1,35, avro/TL yüzde 1,39 azalış kaydetti. Hangi hisseler kazandırdı? İşte bu haftanın yatırım analizi...

Altın mı döviz mi borsa mı? Bu hafta yatırımcısına en çok kazandıranlar belli oldu!

Yerel seçim maratonu geride kalırken hükümet ve vatandaşların odağında ekonomi yer aldı. Seçimin geride kaldığı haftada yatırımcılarına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Düşüşlere ve yatay seyrine rağmen borsa zirvedeki yerini korudu. Rekor üstüne rekor kıran altın da bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürdü.

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BORSA İSTANBUL'UN PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.903,17, en yüksek 9.618,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,06 kazançla 8.783,14 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,68 azalışla 13.770,71 puan, Mali Endeksi yüzde 7,71 değer kazancıyla 10.638,65 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 azalışla 13.888,48 puan oldu.

HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE AKBANK

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,96 ile Akbank oldu. Akbank’ı yüzde 18,27 ile Türk Telekom, yüzde 17,76 ile Anadolu Sigorta izledi.

En çok değer kaybedenlerse yüzde 8,69 ile Europen Endüstri, yüzde 8,56 ile Mia Teknoloji ve 7,29 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 564 milyar 490 milyon lirayla Koç Holding, 427 milyar 759 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 424 milyar 5 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,75 kazançla 2.391 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5 artışla 16 bin 370 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 1,35 azalışla 31,9480 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,39 düşüşle 34,5710 lira oldu.

Geçen hafta 41,1430 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,77 azalarak 40,4150 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,87 düşüşle 35,4820 liradan alıcı buldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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döviz Altın borsa yatırımcı
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