Altın tekrar yükselişte! 8 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Vatandaşlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ederken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde yaşadığı yükselişin sonrasında düşüş yaşamıştı. 8 Eylül 2021 altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

8 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 481,66 TL'den yapan gram altın şu anda 482,31 TL alış ve 482,38 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.169,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.127,00 TL alış ve 3.175,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.591,00 TL üzerinden yapan yarım altın ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.571,00 TL alış ve 1.594,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Eylül itibariyle 785,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 797,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



