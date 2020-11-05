Altın ve dolar Biden'in başkanlığına hazır... Trump kaybederse altın ve dolar fiyatları ne olur? ABD seçim sonuçları dolar ve altını nasıl etkiler?

ABD'de başlayan başkanlık seçimi yarışında piyasalar Joe Biden'ın başkanlığına hazırlanmaya başladı. Eyaletlerden gelen sonuçlarda Türkiye saati ile 5 Kasım sabahı Biden önde götürmeye devam ediyor. ABD seçimlerinde Başkan Trump seçimi kaybederse dolar fiyatları ne olur merak ediliyor. Küresel ekonomiyi etkileyecek olan seçim sonuçlarının dolar ve altın üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Peki ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler? Joe Biden kazanırsa Türk Lirası ne olur? ABD seçimleri sonrası dolar fiyatları yükselir mi? İşte kritik seçim öncesi dolar ve altın fiyatlarındaki son durum...

JOE BIDEN KAZANIRSA TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ NE OLUR?

ABD başkanlık seçim yarışında ilk gün piyasalar hareketli bir seyirde ilerlemişti. ABD seçimlerini Jeo Biden kazanırsa altın ve dolar fiyatları ne olur araştırılıyor. Dolar/TL kuru, Asya işlemlerinde sınırlı bir yükselişle işlem görmeye başladı. ABD'de seçim yarışı devam ederken Dolar/TL Asya piyasalarında sığ işlemlerle yeni güne başladı. Dolar/ TL Çarşamba gününe 8,52 seviyesinin üzerini test ederek başlamıştı.

ABD başkanlık seçimlerinde açıklanan son sonuçlara göre Demokrat Aday Joe Biden 264 delegeyle önde götürürken, mevcut başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor. ABD seçim sistemine başkanlık için adayın toplamda 270 delegeye ulaşılması gerekiyor. Eğer Joe Biden kazanırsa Türk Lirası ne olur merak ediliyordu. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, ABD'de statükonun devam etmesinin Türk varlıkları için negatif olmayacağı yorumunda bulundu. Dolar endeksi yatay seyrederken Euro/Dolar paritesinde sınırlı bir yükseliş görüldü.