Altın yeniden yükselişte: 9 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep oluyor.

Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Şimdi ise ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki 7 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



9 Mart Salı günü itibariyle gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Buna göre önceki kapanışını 418,32 TL ile yapan gram altın fiyatları 421,22 Türk lirası alış ve 421,32 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Önceki kapanışını 697 TL ile yapan çeyrek altın, 9 Mart Salı günü 688 Türk lirası alış ve 700 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI



421,13 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 421,23 Türk lirasından alıcı buluyor.