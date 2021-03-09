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Altın yeniden yükselişte: 9 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 09.03.2021 07:49 | Son Güncelleme

Dün itibariyle yükselişe geçen altın fiyatları 9 Mart Salı sabahına yine yükseliş trendiyle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. 421 TL’yi aşan gram altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne durumda? İşte 9 Mart altın fiyatları...

Altın yeniden yükselişte: 9 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep oluyor.
Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Şimdi ise ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki 7 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Mart Salı günü itibariyle gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Buna göre önceki kapanışını 418,32 TL ile yapan gram altın fiyatları 421,22 Türk lirası alış ve 421,32 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 697 TL ile yapan çeyrek altın, 9 Mart Salı günü 688 Türk lirası alış ve 700 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

421,13 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 421,23 Türk lirasından alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altının ons fiyatı ise bin 689,76 - bin 690,16 TL bandında hareket ediyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 bin 743,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 815,00 Türk lirası bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 801,00 Türk Lirası'ndan yapmıştı.

YARIM ALTIN FİYATI

Önceki kapanışını bin 396,00 TL'den yapan ve bin 376,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan yarım altının satış fiyatı ise bin 403,00 Türk lirası.

ZİYNET ALTINI FİYATI

9 Mart Salı 2 bin 793.65 Türk lirası alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 2 bin 742.23 Türk lirası seviyesinde görülüyor.

ATA ALTIN FİYATI

Önceki kapanışını 2 bin 819,25 TL seviyesinde yapan Ata Altın 2 bin 780,81 ve 2 bin 819,25 Türk lirası seviyesinde alıcısını bekliyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gram fiyatı 231,16 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 279,12 Türk lirası bandında yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gramı 382,00 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 385,00 TL üzerinden değerlendiriliyor.

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