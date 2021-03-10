Altında belirsizlik sürüyor: 10 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Yeni haftaya yükselişle başlayan altında hareketlilik devam ediyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep oluyor.

Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam etmişti. Peki 10 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Gram altın 10 Mart Çarşamba gününe hafif bir düşüşle başladı. Buna göre önceki kapanışını 420,23 TL ile yapan gram altın fiyatları 419,69 Türk lirası alış ve 419,79 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Önceki kapanışını 697 TL ile yapan çeyrek altın, 10 Mart Çarşamba günü 684 Türk lirası alış ve 697 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.