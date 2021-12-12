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Altında ibre yeşili gösteriyor! 12 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

12.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Aralık Pazar haftanın son gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 795,98 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki 12 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 12 Aralık 2021 altın fiyatları...

Altında ibre yeşili gösteriyor! 12 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Gram altın haftanın son işlem gününü 795 liradan kapatmıştı. Ons altın ise 1.783 dolardan işlem görmekteydi. İşte 12 Aralık Pazar altın fiyatları...

12 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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12 Aralık Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 787,25 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 795,80 lira satış fiyatı 795,98 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.099,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.062,00 TL satış fiyatı 5.159,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.567,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.534,00 TL alış ve 2.598,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.280,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Aralık itibariyle 1.265,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.295,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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