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Altında önemli yükseliş! 5 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

05.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Eylül haftanın son gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 488 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar ve euro bugün değer kazanırken, gram altında da artış görüldü. Peki 5 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 5 Eylül 2021 altın fiyatları...

Altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde düşüş yaşamış ve 483,3 lira seviyesinde işlem görmüştü. 5 Eylül altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

5 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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5 Eylül Pazar günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 481,56 TL'den yapan gram altın şu anda 487,87 TL alış ve 488,06 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.165,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.151,00 TL alış ve 3.216,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.589,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.583,00 TL alış ve 1.614,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 794,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Eylül itibariyle 791,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 807,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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gram altın çeyrek altın yarım altın
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