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Altında yükseliş! 30 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

30.11.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Kasım Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükseliş yaşadı. Altın, sabah saatlerinde aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 733,54 TL’de olan gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 30 Kasım gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 30 Kasım 2021 altın fiyatları...

Altında yükseliş! 30 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 733,54 TL seviyesinde güne başladı. 30 Kasım Salı altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

30 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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30 Kasım Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 735,00 TL'den yapan gram altın şu anda 733,27 TL alış ve 733,40 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz günlerde 700 TL seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.790,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 4.620,00 TL alış ve 4.810,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.403,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.310,00 TL alış ve 2.412,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.198,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Kasım itibariyle 1.155,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.202,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Kuyumculardan altın önerisiKuyumculardan altın önerisi
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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