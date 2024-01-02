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  4. Altının kilogram fiyatı dudak uçuklattı!

Altının kilogram fiyatı dudak uçuklattı!

02.01.2024 17:39 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 62 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı dudak uçuklattı!

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 55 bin lira, en yüksek 2 milyon 71 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,2 artışla 2 milyon 62 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 960 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 924 milyon 314 bin 994,40 lira, işlem miktarı ise 447,75 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

(AA)


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