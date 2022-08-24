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Analistlerden ‘durdurulamaz ralli’ uyarısı! Dolar endeksinde ‘120’ tahmini: Altın fiyatları düşecek mi?

24.08.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyelerinde dolaşıyor. Analistler endekste yılın en yüksek seviyesi olan 109,24’ün aşılması halinde 120'ye doğru artış olabileceğini ifade ediyorlar. ABD dolarındaki güçlenmenin altın fiyatlarına zarar verdiğini belirten analistler yeni bir tahminde bulundu. Endeksteki ‘durdurulamaz ralli’nin altın fiyatlarını 1.700 dolara çekebileceğini kaydettiler.

Analistlerden ‘durdurulamaz ralli’ uyarısı! Dolar endeksinde ‘120’ tahmini: Altın fiyatları düşecek mi?

Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerini görürken 20 yılın en yüksek seviyesini test ediyor. Euronun sağlam bir şekilde üzerine çıkan dolardaki hareketlilik ‘Durdurulamaz ralli’ olarak adlandırıldı. Brown Brothers Harriman'daki döviz analistleri, ABD dolarının ne kadar ivme kazandığına ilişkin olarak, 20 yılın en yüksek seviyesi olan 109,24’ün üzerinde sağlam bir kırılmanın 120'ye doğru bir artışa yol açabileceğini söyledi.

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Analistler, "Dolar mevcut seviyelerden yüzde 10 daha yükselebilir mi? Temel olarak, bunu haklı çıkarmak zor görünüyor, ancak daha garip şeyler oldu. Güçlü dolar çağrımızı koruyoruz. Riskten kurtulma dürtüleri azalırken, dolar nispeten güçlü ABD ekonomik görünümünden ve artan Fed sıkılaştırma beklentilerinden yararlanmaya devam etmeli” ifadelerini kullandılar.

TD Bank'taki döviz analistleri ise euronun dolar karşısında daha fazla düşme olasılığı olabileceğini bildirdiler.

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ALTIN İÇİN TERS RÜZGÂR

Analistler, ABD dolarının artan tahvil getirileri tarafından da desteklendiğini ve 10 yıllık getirinin yüzde 3'ün üzerine çıktığını belirtiyor. Analistler ayrıca bunların ons altın fiyatları için iki önemli ters rüzgâr olduğuna dikkat çekiyor.

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ANALİSTLERDEN YATIRIMCILARA DÜŞÜŞ UYARISI

Mevcut piyasa ortamı, kritik destek seviyelerini korumaya çalışırken altın fiyatlarına zarar veriyor. Altın piyasası ons başına yaklaşık 1.750 doları desteklemeye çalışıyor. Analistler, ABD dolarının belirgin bir yukarı yönlü ivme görmeye devam etmesiyle birlikte fiyatların geçen ayın 1.700 dolar civarındaki en düşük seviyelerine geri düşebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyorlar.

Analistler, altının geleceğinin tamamen Federal Rezerv'in (Fed) elinde olduğunu ve piyasaların ABD Merkez Bankası’nın agresif para politikası duruşunu, başlangıçta beklenenden daha uzun süre sürdüreceğini tahmin ettiğini belirtiyor.

FED’İN ADIMLARI ALTININ KADERİNİ BELİRLEYECEK

Heraeus'taki değerli metal analistleri altın fiyatları için yaptıkları yorumda, “Fed, faiz oranlarını artırmaya devam ederse bu doların daha da değer kazanmasına neden olabilir. Dolar bir miktar ivme kaybettikten sonra altın fiyatı Temmuz'un en düşük seviyesinden toparlandı, ancak dolar güçlenmeye devam ederse, altın fiyatı daha da düşebilir."

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Piyasalar şimdi ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantısına odaklandı. Powell’ın açıklamalarında Fed’in olası para politikası adımlarına ilişkin ipuçları bekleniyor.

ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMU

Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, “Sarı metal artık piyasa satışlarına karşı iyi bir koruma görevi görmüyor; bunun yerine risk varlıklarıyla birlikte batıyor. Bunu tersine çevirmek için doların yumuşamasına ihtiyacımız var" dedi.

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FXTM'de kıdemli araştırma analisti Lukman Otunuga, “Powell, Fed'in Eylül ayında bir başka jumbo faiz artırımına devam etmesi ve ileride daha da sıkılaşmasıyla ilgili beklentileri güçlendirirse, bu doları artırabilir. Alternatif olarak, ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin endişelerini dile getiren temkinli bir Powell ise doları zayıflatabilir. Altın fiyatları 1724 doları aşabilirse, kartlarda 1700 dolara doğru bir satış var. Alternatif olarak, 1752 doların üzerine bir geri hareket, sırasıyla 1770 dolar ve 1800 dolara geri dönüş yolunu açabilir” ifadelerini kullandı.


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