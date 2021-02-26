Analistten yükselebilir yorumu: Dolar ne kadar oldu, son durum ne? 26 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

Dün akşamki yükselişin ardından dolar son durum sorusu gündem oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada faizi sabit tutma kararı alındı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı. Kararın ardından 6.9 seviyelerinde fiyat belirlemeye başlayan dolar/TL fiyatları T.C. Merkez Bankası'nında sabit faiz kararı ile daha da zayıfladı. Bu hafta perşembe günü itibari ile dolar/TL kuru hızla yükselişe geçti. Dolar yeni güne 7.4 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda.Peki26 Şubat 2021 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 26 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu: Dolar/TL ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yıl sonu tahmini! BUGÜN DOLAR/TL FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 26 Şubat 2021 Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4002 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,70 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,4043 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,3962 TL İki dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini: Dolar yükselecek mi? Türk Lirası'nın değeri artacak mı? BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,9971 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.52 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 26 Şubat 2021 Cuma euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 9,0033 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,9911 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 10,3432 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0.37 hareketlilik oldu. Peki 26 Şubat 2021 Cuma kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,3543 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,3322 TL CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DOLAR İÇİN ÇARPICI 2021-2022 TAHMİNİ! Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek 7.02 seviyelerinde fiyatlanmaya başladı. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Şahinöz, dolar/TL beklentisini yıl sonunda 7,5 liranın üstünde gördü. DOLAR YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ